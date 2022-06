homify 360°: una casa immersa nel verde di Berlino

Se è vero che è il nero è un classico dell'eleganza, nell'abbigliamento così anche sempre più spesso nel design degli interni, così non lo è in fatto di architettura degli esterni. O almeno di solito. Nonostante sia considerata in genere una scelta singolare- nei paesi più caldi, in particolare- oggi vogliamo dare una possibilità al nero come colore caratterizzante per l'intera facciata esterna. L'ispirazione ci è venuta da questo progetto berlinese immerso nella natura, che ora andremo a presentarvi. Nelle regioni vocate ad un clima che si mantiene più o meno freddo durante tutto l'arco dell'anno, i colori scuri infatti non rappresentano un problema per quanto riguarda l'attrazione del calore, anzi!

La costruzione di questa casa privata in un quartiere residenziale di Berlino combina la sensazione di un loft con un tocco rurale suburbano. L'elemento centrale di questo edificio di 250 metri quadrati è infatti il soggiorno sopraelevato, da cui si sviluppa la struttura spaziale basata angolarmente. Aree di servizio come la cucina, la sala da pranzo, il ripostiglio e il bagno circondano l'open space al piano di sotto. Le grandi incisioni, che il rivestimento descrive nella facciata con una struttura lamellare, legano l'area naturale attigua al design dell'intera casa. E quest'ultima sembra davvero essere stata concepita come una presenza atta a integrarsi con gli elementi naturali circostanti. Ad esempio, riuscite a immaginare la bellezza contrastante di questa abitazione immersa nella neve?