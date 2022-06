Risparmiare spazio in casa: 6 trucchi per tutti!

Disponete di un garage? Se la risposta è stata affermativa, non potete di certo trascurarne i risvolti positivi, ossia lo spazio aggiuntivo che da questa stanza deriva! Se ottimizzato e organizzato nella giusta disposizione di mobili e attrezzi, il garage sotterraneo o di superficie, non potrà che regalare angoli sfruttabili in più rispetto a quelli già esistenti, utili anche per la conservazione di scarpe e indumenti ingombranti e non utilizzati di consueto, e così via. Non dimenticate di adoperarvi in un'attività serrata del cosiddetto decluttering: in poche ore vi sarete sbarazzati dei plus che rendevano caotico lo spazio e avrete così liberato pareti e pavimenti pronti per essere riempiti con il necessario.