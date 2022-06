6 consigli per arricchire la tua piccola cucina

La cucina è uno degli ambienti domestici più sfruttati e più utilizzati, in cui si passano diversi momenti della giornata in solitudine o in compagnia. Per questo motivo deve essere funzionale, pratica e anche accogliente. Nel caso di una piccola cucina, con uno spazio esiguo, bisogna organizzare la disposizione di arredi e accessori con criterio oltre che con gusto, per permettere la facilità dei movimenti e garantire le consuete attività domestiche. In questo modo si eviterà di avere uno spazio ristretto e caotico e disordinato. Di seguito alcuni consigli utili per arricchire e decorare una piccola cucina.