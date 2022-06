Una casa fuori dal comune in un luogo speciale!

Dall’esterno la casa appare senza dubbio come un’opera innovativa. Un primo livello ricoperto di pietra chiara per un istante ci da l’idea di perdersi nel paesaggio. A differenza del primo, invece, quello superiore spicca per il suo rivestimento in legno dal tono rossiccio, che si posa sul volume anteriore con due grandi sporgenze, e guarda all’esterno oltre il paesaggio e le alte montagne.