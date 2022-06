I mille volti e utilizzi di una vetrina!

Oggi vogliamo parlarvi di un elemento utile e anche d'arredo presente in diverse case ma spesso poco considerato e poco conosciuto: la vetrina. Cominciamo con un po' di storia: questo oggetto in vetro nacque in Francia, alla fine dell'ottocento, quando il vetro iniziò a essere prodotto anche in maniera industriale. Inizialmente le vetrine venivano utilizzate dai negozi nelle gallerie parigine, come oggetti per esporre le proprie merci tenendole però al riparo. I passanti potevano così ammirare gli oggetti come si ammirano i pesci in un acquario, attraverso il vetro. Con il passare del tempo le vetrine sono arrivate anche dentro le case e sono diventate degli utili oggetti d'arredamento e anche dei bellissimi mobili in cui collocare i nostri oggetti più belli. Esistono davvero mille tipi diversi di vetrine, i quali possono poi essere utilizzati con funzioni e in luoghi differenti della casa. Le vetrine possono avere molte forme, più o meno eccentriche, e possono essere realizzate in materiali diversi: esse possono essere completamente in vetro o presentare una struttura in legno o in acciaio con solo i pannelli in vetro. Insomma, dietro alle vetrine c'è davvero un grande mondo da esplorare e noi, in questo articolo, ci accingiamo a intraprendere un viaggio alla scoperta e alla conquista di questo mondo poco conosciuto. Siete pronti? Cominciamo!