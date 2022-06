L'appartamento che sognavi dove meno te l'aspetti !

Come vi aspettereste un moderno appartamento a A Hong Kong? Forse non esattamente come quello che stiamo per mostrarvi. Qui i nostri esperti di Arctitudesign hanno progettato una casa moderna, elegante e spaziosa per i loro clienti. Le richieste della committenza comprendevano l'avere a disposizione un sacco di spazio, stile contemporaneo, comfort e stanze ben illuminate. Il risultato finale mostra come questi desideri siano stati perfettamente esauditi.