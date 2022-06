6 disposizioni per un soggiorno pratico e d'effetto!

Arredare bene gli angoli di casa non è sempre un gioco da ragazzi. Sfruttare l'angolo che, ad esempio, si crea sotto il tetto della mansarda, per dar vita ad un piccolo salottino dotato di tutti i comfort è una soluzione adatta al monolocale smart in cui la metratura non abbonda, ma di certo non così semplice a farsi. Il divanetto dovrà in questo caso riempire, su misura, l'esatta porzione di muro accanto al sottotetto, impiegando l'inclinazione come spazio per mobiletti d'appoggio su cui poggiare una piccola lampada o, in alternativa, inserire faretti direzionabili per far luce diretta nei punti più bui. La presenza di un lucernario sarà qui decisiva, proprio per la conformazione naturale dell'appartamento: puntate sulla luce artificiale a supporto di quella proveniente dalla piccola apertura, per valorizzare il più possibile la strettoia.