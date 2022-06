Una casa come un piccolo paradiso

Il soggiorno è in totale continuità con l'esterno, grazie all'ampia vetrata. In questo modo lo spazio relax diventa un vero prolungamento del soggiorno. Anche qui all'interno troviamo il bianco abbinato a colori tenui e rilassanti. Il tappeto beige è perfetto in abbinamento ai divani color avorio e marrone. Uno spazio per conversare in tranquillità e totale relax!