L'appartamento da comprare con tutti i risparmi!

La terrazza è coperta da un pergolato e da un vetro, in modo da avere tutta la luce che si possa desiderare, pur restando al riparo dalla pioggia. Qui la palette cromatica è più verso i toni dell'arancio. L'isola della cucina, con quelle piastrelle e le sedie verde acido, è un vero capolavoro! Questo spazio offre un'ulteriore opzione per intrattenersi con gli amici e la famiglia. Insomma, in questa casa di certo non c'è mai spazio per la noia!