Mattonelle della cucina: istruzioni per l'uso

Se non abbiamo ancora scelto il rivestimento per il piano di lavoro della nostra nuova cucina a isola, prendiamo in seria considerazione l'idea di rivestirlo tutto in ceramica! Si tratta infatti di una soluzione davvero pratica, facile da tenere pulita con poche mosse e piuttosto economica da realizzare, se comparata ad altre proposte. Ma soprattutto si tratta di una proposta di grande impatto visivo, come possiamo vedere in questo esempio, dove le superfici dell'isola sono rivestite con le tipiche mattonelle da cucina portoghesi, le azulejos. Il risultato? Un caleidoscopio di colori che regala freschezza e leggerezza alla cucina.