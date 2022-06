Il box doccia: 7 cose da sapere prima di acquistarlo

A seconda dello stile che caratterizza il nostro bagno, potremo scegliere tra diversi modelli di box doccia.

In linea generale sono 2 le principali tipologie offerte dal mercato:

- BOX DOCCIA CON PROFILI – adatti per bagni dal gusto tradizionale, possono essere dotati di pannelli in acrilico o in cristallo temperato. Potremo inoltre trovare box doccia con profili in color acciaio, ideali da accostare per esempio ad un bagno arredato con mobili in legno, piuttosto che bianchi, perfetti per un bagno classico total white.

- BOX DOCCIA SENZA PROFILI – ideali per ambienti in stile minimalista e di design, come vediamo in questa elegante proposta, sono caratterizzati esclusivamente da pannelli in cristallo temperato, che potrà essere trasparente, stampato, satinato o serigrafato, a seconda dell’effetto che intendiamo creare nel nostro bagno.

I box doccia in cristallo temperato sono generalmente meno economici rispetto a quelli con pannelli in acrilico, perché il vetro deve essere sottoposto a particolari trattamenti per rispondere agli standard di resistenza e sicurezza imposti dalle normative. In caso di rottura la lastra di cristallo si frantuma infatti in una miriade di frammenti molto piccoli, senza punte e non taglienti, per ridurre al minimo la pericolosità.