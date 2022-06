I colori in cucina

Portare un po' di giovialità alla nostra cucina, usando un concetto semplice come il colore, è un’idea perfetta per affrontare il triste inverno alle porte! Una cucina con accenni di colore mette a proprio agio e invita i nostri ospiti a gustare prima la cucina stessa con gli occhi, e poi ad apprezzare la nostra squisita ricetta. È vero, una cucina spaziosa, ben illuminata e anche funzionale ci fa sentire bene anche mentre cuciniamo qualcosa di veloce da portare il giorno successivo a lavoro. Così abbiamo scritto questo libro di idee per mostrare come si possa cambiare, in un modo estremamente semplice, questo ambiente con un’illuminazione, un arredo e con strumenti che si riveleranno utilissimi in questi mesi. Possiamo far diventare la nostra cucina eccezionale, così come lo sono già – speriamo – le nostre ricette. Vediamo come.