6 elettrodomestici inutili che non ti servono più!

La pentola a pressione è un'alternativa alle pentole tradizionali, per cucinare cibi al vapore. Però il suo costo è superiore rispetto a queste ultime; non si può controllare cosa bolle in pentola, a causa del coperchio, ed è quindi difficile accertarsi che tutto proceda per il meglio; in tal senso è necessario affidarsi al cronometro In linea di massima, i tempi di cottura con pentola a pressione equivalgono ad un terzo rispetto a quanto necessario per cuocere la stessa pietanza con pentole tradizionali. Se da un lato ciò permette di accorciare sensibilmente i tempi di cottura, dall'altra parte se non si rispettano esattamente i tempi, si rischia di scuocere oltremodo i cibi.