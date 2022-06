Scale interne: 10 spettacolari idee per salire di stile!

Vi siete appena trasferiti in una bella villetta a due o più piani ma le scale interne presenti non vi convincono né in quanto a sicurezza ne in quanto a estetica? Avete deciso di ristrutturare la vostra bella mansarda e ora volete che le scale che ne permettono l'accesso siano più belle e anche più sicure? Non preoccupatevi, sicuramente esistono le scale interne che fanno per voi e che possono rispondere a tutte le vostre esigenze, sia a quelle legate alla sicurezza, sia a quelle legate all'aspetto estetico. Quando si parla di scale interne, infatti, bisogna tenere presente che ne esistono davvero molte tipologie diverse. Prima di tutto, bisogna distinguere tra scale interne in muratura e scale prefabbricate. Le prime sono scale realizzate in loco, molto sicure ma anche molto ingombranti e costose. Le seconde, invece, sono composte da elementi modulari standard e rappresentano quindi una soluzione più economica e meno ingombrante: bisogna però fare attenzione a prendere le misure giuste, in modo da assicurarsi che la scala prefabbricata abbia le dimensioni adatte alla stanza in cui volete collocarla. Le scale interne possono ulteriormente dividersi in scale a rampa e in scale a chiocciola e distinguersi poi ancora per i materiali e le forme che le caratterizzano. Le scale a rampa sono di solito addossate a un muro e hanno tendenzialmente un andamento lineare, con rampe dritte intervallate da dei pianerottoli intermedi. Le scale a chiocciole hanno invece un percorso curvilineo e procedono assumendo un andamento elicoidale. Se le prime sono più stabili e imponenti, le seconde sono invece più versatili e utilizzabili anche in luoghi ristretti. Oggi, noi di homify, vogliamo mostrarvi dieci tipi diversi di scale interne, per aiutarvi a capire quali siano le migliori per voi!