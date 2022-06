Tinteggiare casa: pareti a tutto colore

Se preferite invece tinteggiare casa con colori delicati e tinte neutre, ecco la proposta di Milani Iurisevic Decorazioni. La loro proposta per il soggiorno è quella di uno spatolato grezzo in oro pallido e rame. Ma è solo una delle tante tecniche che la ditta è in grado di realizzare: dalle pitture semplici, in tutti i colori, fino agli spugnati, i nuvolati, le velature. E poi gli stucchi veneziani, naturali per la massima traspirabilità delle pareti, oppure con vetrificanti per rendere i muri di bagni e cucine lavabili e idro-repellenti. E tinteggiare casa diventa un'opera d'arte!