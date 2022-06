Un'abitazione moderna: Casa Ele

​Una casa non è tale se non contiene libri. Verissimo. In questa, troviamo una grande libreria realizzata su misura per lo spazio sotto al tetto. Idea interessante in quanto in questo modo vengono riempite zone della casa che rimarrebbero inutilizzate. Assieme alla libreria, è stato anche realizzato uno spazio lettura con due sedute in vimini. Sul soffitto, per irradiare ancora di più di luce la zona notte, si trova un grande lucernario, incorniciato dalle splendide travi laccate in bianco del soffitto.