Mattonelle per il bagno: 10 soluzioni da non perdere

Se il bagno è per eccellenza la stanza dedicata al relax, quale colore se non il verde è il più indicato per rivestirne le superfici? Perché allora non colorare di verde un'intera parete, magari rivestendola con tante piccole mattonelle per il bagno verdi, come vediamo in questo esempio? Il risultato sarà un ambiente allegro e vivace, quasi uno lo scorcio di un prato di campagna, nascosto tra le mura di casa nostra. E se vogliamo aggiungere un tocco in più, personalizziamo il bagno aggiungendo altri piccoli richiami alla natura, come ad esempio i romantici fiori dipinti alle pareti che caratterizzano questa proposta: creeremo una suggestiva oasi di relax in formato domestico!