Cucine in Muratura: 10 Idee che vi Faranno Innamorare

La soluzione ideale per chi ama sbizzarrirsi tra i fornelli insieme alla famiglia e agli amici più cari? Le cucine in muratura rivestite interamente con mattonelle di ceramica! Un classico intramontabile, ma sempre di grande attualità grazie a moderne reinterpretazioni, le cucine con rivestimento in piastrelle costituiscono l’ambiente perfetto in cui trascorrere ore liete, senza il timore di sporcare o rovinare le superfici. Basta infatti una semplice passata con una spugna o un panno umido per pulire con facilità e cancellare ogni traccia dei nostri esperimenti culinari! Possiamo scegliere le mattonelle con i motivi che più preferiamo tra le tante proposte ogni anno sul mercato, oppure divertirci a comporre noi stessi vivaci combinazioni accostando tra loro ceramiche diverse per fattura e colore.

La scelta è ampia, a seconda di quanto ci suggeriscono estro e gusto personale. Per la cucina in muratura di questa proposta per esempio, Studio 3.14 ha scelto di rivestire tutto il piano lavoro con semplici mattonelle verdi, che richiamano però il verde delle vivacissime maioliche di Vietri utilizzate per le pareti.