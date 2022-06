Esterni da incubo? 5 esempi di interventi riuscitissimi

Questa vecchia casa versava in condizioni pessime, e al momento della messa in vendita si trovava incassata rispetto al suolo circostante. La casa infatti si trovava in una specie di collina che si estendeva da un estremo all’altro della proprietà. L’unica soluzione era portare la sezione frontale della casa tutta sullo stesso livello, in modo da sfruttare al massimo la pendenza naturale per dar vita a un percorso decorato con pietre, ghiaia e piante. Il dislivello raggiunto ha poi dato modo di ricavare un piccolo angolo deposito, una rientranza che fa tanto pensare ad una grotta scavata nel terreno. Il patio ricavato, infine, è stato arredato con mobili rustici e tanta fantasia.