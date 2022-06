I must have per una casa in pieno stile vintage!

Rivestimenti come carta da parati a pattern e pavimenti a piastrelle in ceramica decorata di piccolo formato quadrato, sono ulteriori elementi che possono cambiare le carte in tavola in un appartamento moderno, facendolo così diventare una chicca ispirata agli stilemi vintage. Occhio anche ai dettagli: accessori e complementi d'arredo sono veri alleati per chi desidera aggiungere il tocco in più negli ambienti domestici pur non sfoggiando un completo interior design vintage. Ecco che comodini in legno a più cassetti, mini radio con manopole, i primi elettrodomestici vasi in vetro soffiato possono garantire un'atmosfera preziosa e nostalgica quanto basta. Anche tappeti, tessuti e poster recuperati e incorniciati, sono utili per raggiungere lo scopo.