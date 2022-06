Un normale appartamento di 80 mq che diventa una favola!

Prima della ristrutturazione la cucina era separata dal resto della zona giorno. L'impianto distributivo, dunque, era tradizionale e sebbene fosse abbastanza funzionale, non era in linea con le moderne esigenze di convivialità. Da qualche tempo, infatti, si tende a preferire la zona giorno open space. Ormai quasi nessuno si dedica più a lunghe preparazioni culinarie, se non in occasioni importanti, dunque la preparazione dei pasti è diventato un momento da condividere, un momento conviviale!