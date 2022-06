Bastano solo un paio di euro: 7 idee fai da con i pallet!

I bancali di legno sono estremamente versatili e dunque potete utilizzarli per realizzare oggetti più disparati. Persino una parete divisoria all'interno dell'abitazione. Una struttura simile a quella che vedete nell'immagine può avere diverse funzioni. Può essere la base per la vostra pianta rampicante o anche il posto dove far divertire i vostri animali domestici. I bancali in legno si prestano infatti benissimo per un'aria giochi per i vostri gatti o pappagalli Che potranno arrampicarsi sulle fasce di legno avendo l'impressione di essere immersi in un contesto naturale pur essendo in casa. Anche esteticamente, il pallet ben assemblato si cala bene nel contesto, sia rustico che contemporaneo.