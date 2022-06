7 piccoli e deliziosi balconi

Ci piace ricevere e organizzare allegre cene o informali apertivi in casa nostra? Perché non sfruttare allora anche il nostro piccolo balcone per allestire un mini salotto, da vivere come prolungamento del soggiorno? Potremmo per esempio creare un affascinante dehor in stile berbero semplicemente disponendo delle comode mini panche lungo il perimetro del balcone e aggiungendo tanti soffici cuscini colorati.

Se preferiamo una soluzione meno ingombrante, in alternativa alle panche potremmo optare per dei comodi cuscini in formato XXL, su cui adagiarsi come fossero poltrone.

Il tocco in più:

Per ottimizzare lo spazio a disposizione potremmo recuperare dei robusti contenitori in legno da utilizzare come pratiche casse panche.