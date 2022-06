Il bianco in casa

Uno degli ambienti che più comunemente troviamo in bianco è il bagno. Sarà che in questo caso, a differenza degli altri ambienti, questo colore nasconde alla perfezione le piccole goccioline trasformate in calcare e che quindi non porti il fruitore ad impazzire alla vista della doccia che da nera diventa maculata in bianco. Questa foto è presa dal progetto di Casa M, abitazione nel centro di Merano (BZ), curata dallo studio Monovolume Architecture + Design, del capoluogo Altoatesino. Si tratta di un'abitazione in stile moderno, che usa come punto di forza le grandi vetrate. Come non cedere, allora, alla tentazione del bianco per dare ancora più ariosità agli ambienti?