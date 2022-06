Nuovo look al soggiorno in 6 semplici passi

Alzi la mano chi non ha almeno una volta immaginato di cambiare i connotati al proprio salotto! È lo spazio di rappresentanza della nostra casa, quello in cui accogliamo gli ospiti e passiamo i momenti di relax più prolungati. Il salotto è anche l'ambiente della casa con il quale si è forse maggiormente confrontato l'industrial design, mettendo a nostra disposizione un numero pressoché sconfinato di soluzioni d'arredo: poltrone e divani, tavoli e sedie, lampade e librerie, per citare le famiglie progettuali più vaste e importanti.

In generale per cambiare i connotati al nostro salotto possiamo agire in due modi:

- variare gli elementi di finitura, come le luci, i materiali o i colori delle pareti

- agire sugli arredi e i complementi: introducendone di nuovi, oppure variando la sistemazione di quelli esistenti.

Vediamo dunque più in dettaglio come affrontare il tema, tenendo anche d'occhio l'Idea Book chiamato Come realizzare il salotto perfetto, che ci darà altri interessanti consigli sull'argomento.