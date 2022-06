Moderna e classica: le due facce di una casa attualissima

Il concetto di modernità è ampio e variegato, e non abbraccia solo ciò che è prettamente riferito ai nostri giorni, quanto tutto quello che ai giorni nostri viene considerato e rivalutato sotto un aspetto attuale e di conseguenza contemporaneo. Questo vale tanto per le mode quanto per l’arredamento, ed è proprio questo il caso di cui parleremo oggi. Il protagonista di questo libro delle idee infatti, è un meraviglioso attico in quel di Pescara, opera degli esperti dello studio di architettura Cataldi Madonna.

Venite pure con noi, e scopriremo insieme cosa ci riservano gli interni di questa piccola Reggia..