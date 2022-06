Amate gli animali? Ecco come dovrebbe essere casa vostra!

Come detto, sono tanti gli amanti degli animali che sentono il bisogno di circondarsi di oggetti, statuine, sculture e soprammobili con essi raffigurati.

Una passione si dimostra sempre e le sculture di questo tipo, spesso sono molto presenti.

Inserire un elemento artistico e naturale di questo tipo è molto facile poiché le sculture raffiguranti animali, ben si integrano con lo stile della casa, qualsiasi esso sia.

Quella in foto ne è un esempio. Si tratta di una scultura in bronzo raffigurante un simpatico micio. Prodotta dalla Art Bronze Sculpture, forgia la figura felina in forme tondeggianti, a pinolo, per creare un'immagine paffuta ed elegante, perfetta per essere esposta in un bel soggiorno.