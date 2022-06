Come progettare la cucina moderna ideale

Scenografia ideale per passare del tempo in maniera creativa con gli amici, organizzare cene romantiche o fare semplicemente due chiacchiere in compagnia: la cucina moderna è molto più di un semplice luogo in cui conserviamo e prepariamo il nostro cibo. È il fulcro sociale della casa, che fin dall'infanzia esercita una particolare attrazione su di noi. Ad esempio, quanti ricordano come fossero più a loro agio a svolgere i compiti di scuola sul tavolo della cucina piuttosto che alla scrivania in camera propria?Chiunque abbia mai organizzato una festa in casa, inoltre, sa che prima o poi gli invitati tendono a riunirsi in cucina, non importa quanta fatica si sia spesa con la decorazione del salotto. Cucinare e mangiare sono passati dall'essere un fatto privato, proprio delle mura domestiche, a una attività sociale con le caratteristiche di un evento – basti pensare ai numerosi programmi televisivi di cucina e al fenomeno di culto nato intorno ad alcuni chef, ormai famosi quasi come star del cinema, come ad esempio l'inglese Jamie Oliver o il nostrano Gualtiero Marchesi.

Allo stesso modo in cui la cucina è cresciuta in importanza, così le richieste e le esigenze sulla sua strutturazione sono cambiate notevolmente negli ultimi anni. Non solo deve essere funzionale, ma anche comunicare senso d'accoglienza e creatività. Ciò si ottiene per esempio in una cucina con una zona pranzo integrata. Oltre ai frontali dei mobili e ai piani di lavoro, la scelta del tavolo e delle sedie è quindi fondamentale, responsabile della coerenza dell'intero arredo dell'ambiente.

Chiunque abbia mai avuto a decidere su un modello per la propria cucina, conosce le difficoltà di selezione: una vera e propria impresa che rischia il più delle volte di protrarsi davvero per le lunghe. Quando si pianifica la cucina comunque, è giusto procedere con cautela, scegliendo un design che ci convinca davvero e non ci stanchi solo dopo pochi anni. Le idee progettuali dei nostri esperti che potrete trovare qui di seguito sono appunto pensate per garantirvi che questo non accada, aiutandovi nelle scelte destinate ad un'area della casa così importante.