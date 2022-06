Un appartamentino accogliente per una famiglia moderna

Oggi andiamo alla scoperta di Redondela, una graziosa città della Galizia vicino al confine con il Portogallo, e visiteremo una casa che è stata sottoposta ad un progetto interessante. Si tratta di una vecchia casa, con tutte le caratteristiche tipiche dell’architettura rustica molto popolare in quella zona. A questa era stata aggiunto un nuovo livello, e anche se l'idea di aumentare la superficie in verticale non era affatto male, il collegamento tra spazi era stato fatto in maniera irregolare e lasciava molto a desiderare. I due stili dell’appartamento, infatti, non combaciavano e creavano una dissonanza sgradevole nell’atmosfera finale.



L'obiettivo del progetto elaborato dagli esperti dello studio di architettura e interior design Maga, è stato quello di mescolare i due lati della casa in modo che, nonostante le loro caratteristiche, potessero dar vita a un’unica anima. Per fare questo, si è lavorato molto sugli spazi di comunicazione verticali.. il risultato? Vedetelo con i vostri stessi occhi.