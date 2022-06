Come dare nuova vita ad una piccola cucina

Quando sono carenti gli spazi in senso orizzontale occorrerà muoverci in senso verticale. La antica regola urbanistica, che tanto ha orientato la crescita delle città nell'ultimo secolo, può essere valida anche per la configurazione della nostra piccola cucina!

E allora, larga strada ai pensili aperti e chiusi e elle disposizioni in verticale di tutte le attrezzature, sempre però a portata di mano e prossime alla zona di cottura.

Anche lo storage in senso verticale può essere consigliato in assenza di spazio utile: meglio dover salire qualche volta su una sedia per raggiungere i piatti e le stoviglie della festa che no0n potersi più muovere per il troppo disordine ai piani bassi.