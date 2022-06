Una spettacolare ristrutturazione tra vecchio e nuovo

Provate a dirci che questa cucina non è spettacolare… non vi crederemo per un secondo! Sfruttando al massimo la lunghezza della nuova estensione della casa, questa è una cucina che senza dubbio molti cuochi, dilettanti e professionisti, invidierebbero. I nostri esperti creati bagni supplementari, uno, moderno, cucina familiare allargato e migliorato l'efficienza energetica per l'edificio '.

Come vediamo in questa foto, i cenni all' eredità del preesistente corrono lungo tutto il percorso dell'edificio, nonostante molte siano state le modifiche apportate. Oltre alla cucina allargata e a due nuovi bagni, anche l'efficienza energetica in generale è stata notevolmente migliorata.