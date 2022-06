6 regole per un soggiorno davvero contemporaneo

La maggior parte di noi saprebbe definire un soggiorno in stile: i mobili variamente decorati, le poltrone e il divano riccamente modanati e imbottiti con forme tondeggianti, magari uno specchio con cornice in rilievo e una serie di quadri alle pareti e di soprammobili, tutti rigorosamente d'epoca.

Altrettanto precisamente sapremo probabilmente definire un soggiorno moderno, fatto di pulizia delle forme, di un divano e poltrone possibilmente di impronta minimale e rigorosa, pochi oggetti sparsi in giro e magari una libreria dalle linee asciutte.

Come definire tuttavia il soggiorno contemporaneo?

Eredità diretta del soggiorno moderno, quello contemporaneo prende però elementi anche dal soggiorno in stile, in particolare la non assoluta riluttanza verso il decoro o la ricchezza espressiva degli elementi in gioco, oltre a un'attenzione verso gli elementi carichi di forza e di memoria storica.

Si potrebbe dire che non esiste un soggiorno contemporaneo in realtà poiché ognuno se ne può creare uno diverso in maniera sempre personale. Esistono tuttavia delle invarianti, che possono essere richiamate e poi interpretate in maniera sempre innovativa.

Il soggiorno contemporaneo è prima di tutto eterogeneità e originalità negli elementi e nel loro accostamento. In questo ambiente le persone contano più degli oggetti: le attività che si svolgono all'interno dello spazio determinano il suo assetto, e non viceversa.

In questo senso il soggiorno contemporaneo va inteso come luogo libero e aperto, non solo spazialmente ma anche e prima di tutto nelle modalità di accostare e interpretare forme, stili e attitudini funzionali.

Entriamo dunque nel soggiorno contemporaneo e scopriamo punto per punto come fare per renderlo davvero unico e personale.