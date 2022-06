​​Acquistare una casa prefabbricata: ecco i nostri consigli

Nella scelta della nuova casa sarà molto importante aver ben chiaro quali siano le caratteristiche dei diversi materiali di costruzione e valutarne i relativi pro e contro.La maggior parte delle case prefabbricate è infatti generalmente realizzata con uno di questi 2 materiali:

- In muratura. Da scegliere se viviamo in una zona a rischio sismico, dopo aver verificato che le pareti portanti siano realizzate in cemento armato e omologate dal Ministero dei Lavori Pubblici come antisismici. Di grande impatto visivo, come possiamo ammirare in questa elegante proposta di EILAND, questo tipo di case inoltre presenta un ottimo livello di isolamento termico e acustico. Gli svantaggi sono praticamente assenti: dovremo solo assicurarci che il precedente proprietario abbia ottenuto dal Comune il permesso di edificabilità, prima di procedere alla realizzazione della casa.

- In legno. Le case prefabbricate in legno rappresentano l’ultima innovazione in fatto di edilizia e possiedono elevati standard di durata nel tempo, sicurezza e comodità. Grazie all'alto livello di isolamento termico che questo tipo di costruzioni garantisce, potremo inoltre risparmiare notevolmente sul riscaldamento. Unico aspetto contro l'umidità: se abitiamo in una zona umida e se la casa in legno non è stata realizzata con le dovute accortezze, nel tempo potremmo dover affrontare fastidiose infiltrazioni.

Vi sono infine anche le case prefabbricate in acciaio, di grande impatto visivo e molto efficienti in termini di isolamento, ma molto meno frequenti sul mercato rispetto ai modelli in legno o muratura.