Casa Erregi

Salendo si nota come lo spazio sia connotato dal legno di rovere non solo per quanto riguarda il pavimento: la boiserie definisce anche alcune delle pareti in questo materiale. La soppalcatura offre uno spazio per un lucernario strategico, atto a fornire maggiore luce in una zona delimitata da un comodo divano e da sedie dallo stile antiquario. Antichi ritratti sulla parete in primo piano alimentano la nostra confusione, in quello che comincia a sembrare un viaggio nel tempo più che la visita tra gli arredi di una casa moderna. Intravediamo infatti come sulla parete corrispondente al piano inferiore lo stile dei dipinti sia completamente diverso, in una contemporaneità che ben si adatta alle lampade e al parapetto in acciaio che segue docilmente la sinuosità della moderna scalinata.