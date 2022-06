Stupisci gli ospiti: come decorare la parete del soggiono

Chi conosce bene il mondo dell'arte e del collezionismo di quadri e dipinti, sa che una buona cornice può dare quel qualcosa in più.

Un quadro non si giudica mai dalla cornice principalmente è un proverbio vero, ma se questa si sposa con la tela, ancora meglio no?

Per ogni opera bisogna studiare attentamente la tipologia migliore di cornice da applicare, che peraltro stia bene e non stoni con lo stile generale della casa. Sembra un'operazione complessa ma in realtà è meno complicata di quanto si pensi e basta soffermarsi a inquadrare l'opera e l'ambiente nel complesso, per trovare la giusta opzione.