Come dare una scossa al vecchio bagno: 6 idee da copiare!

Naturalmente operando un rinnovamento, è opportuno fare uno sforzo in più e modificare anche tutte le componenti del bagno stesso. Tutto ciò è reso ancor più necessario da possibili danneggiamenti da usura, ma anche solo dall'invecchiamento del look dello stile precedente.

A questo punto procedete alla rimozione dei vecchi sanitari e provvedete alla sistemazione e il fissaggio di quelli nuovi. Qui la rosa di scelte è estremamente ampia e vi permetterà di trovare in commercio, le componenti con lo stile a voi più gradito.

Anche nel bagno il design può essere molto importante e a volte una firma illustre può fare la differenza. come nel caso della composizione Dea (visibile in foto), firmata dagli esperti di design della Ideal Standard, che propone una serie di componenti per il bagno in stile moderno. Il disegno morbido e fluido è unito a una tecnologia garantita, a ceramiche di ottima qualità.