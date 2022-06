Bagni: una Top 10 per tutti i gusti!

Lo stile Rustico, a una prima occhiata, potrebbe sembrare simile a quello Classico. Non è così.

Un bagno in stile Rustico risponde ad altri fattori stilistici e ha un impronta, un carattere dalla scorza più dura, grazie anche all'uso di materiali con colori più grezzi.

La differenza si nota anche nel design degli oggetti: più semplice, meno ricercato, indubbiamente più povero, casereccio. La qualità non è in discussione ma la sensazione che deve trasmettere è di un bagno in un casale fuori mano, dove il design non si è ancora evoluto e tutto è rivolto alla funzionalità pura.