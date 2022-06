Il restyling sorprendente di una casa moderna

La cucina si sviluppa in un angolo sulla destra. E’ ampia e ben arredata e così come il pavimento e le pareti, alterna il bianco al legno. Lo stile è decisamente minimalista, a ricordarcelo sono le linee nette e l’assenza di dettagli e decori. Le ante sono prive di maniglie, mentre al centro delle colonne due ante a soffietto in legno si aprono per dare accesso ad un’area contenitore dove riporre piccoli elettrodomestici e accessori. Il materiale prediletto è il corian, moderno e resistente.