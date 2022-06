6 ottimi motivi per rinnovare il soggiorno di casa

Gli ingredienti giusti per una serata in totale relax dedicata ad una maratona delle nostre serie televisive preferite contemplano anche l'interior design del nostro soggiorno, motivo in più per rinnovarlo e ridefinire meglio tutti i comfort. Un maxi tappeto morbido, meglio se shaggy a pelo lungo, sarà allora indispensabile per camminare comodamente sul morbido a piedi scalzi, come pouf modulari con box contenitore potranno rendere più agevole la sistemazione e lo stoccaggio di cuscini aggiuntivi e dvd per l'evenienza.

Anche un sistema di illuminazione regolabile sarà un ottimo alleato per accompagnarci nell'intento: a piena luce durante la scelta del film e a luce soffusa in un secondo momento, garantendo la penombra. Se non si è provvisti inoltre di un vero e proprio porta televisore, è giunto il momento di completare il living con uno scaffale pensile ad angolo e braccio girevole con cui sarà possibile orientare al meglio lo schermo e assicurare una migliore visione da ogni angolazione del divano e della sedute.