Un appartamento piccolissimo che ha tutto

Ristrutturare non è tutto. L 'home staging è una strategia di marketing immobiliare utilizzata negli Stati Uniti a partire dagli anni '70. Anche se in Italia si sta sviluppando solo negli ultimi anni, la richiesta di questi interventi sta diventando sempre più frequente per mettere in luce gli aspetti positivi di un appartamento appena ristrutturato da vendere o da affittare.

Ci sono molti modi per compiere questa missione e oggi ne vedremo uno. Il progetto in questione è un intervento globale – con la ristrutturazione del bagno e della cucina – che ha visto all'opera gli esperti di Markham Stagers.