7 soluzioni per l'ingresso che vorrai subito copiare

Possediamo un ingresso ampio e luminoso? Non sprechiamo spazio prezioso e trasformiamolo in un salottino elegante, perfetto per accogliere in nostri ospiti, ma anche da utilizzare come sala lettura piuttosto che come piccolo studio. Per creare un ambiente semplice, ma elegante, potremmo prendere spunto da questa raffinata proposta e arredarlo con mobili e complementi di ispirazione vintage, per creare un ambiente di grande impatto: per esempio una consolle o piccole poltrone anni '60 accostate a un tappeto dal design moderno, per creare intriganti contasti.

L'idea da copiare:

divertiamoci a giocare con gli specchi, non solo per ampliare gli spazi, ma anche per regalare movimento e dinamicità al nostro ingresso.