Dal 1950 a oggi: la rinascita di una villetta unifamiliare

La villa apparteneva al periodo post bellico, ed è per questo che vantava uno stile semplice e funzionale, senza eccessive decorazioni. Trovandosi in un paese completamente distrutto, le case dovevano essere costruite con rapidità e pragmatismo, ed è per questo che la casa ha assunto queste caratteristiche. Le finestre hanno una grandezza media e i tetti sono ripidi e spioventi, in questo modo si impedisce l’accumulo di neve durante l’inverno senza compromettere la stabilità del tetto stesso. Per quanto riguarda la facciata non notiamo nulla di interessante.