Lampadari in ferro battuto: tradizioni e variazioni

I lampadari in ferro battuto sono un must dell'arredamento classico, specie se abbinati ai cristalli a goccia. Pensate al salone di un castello, al soggiorno di una casa di campagna. Immaginate una camera da letto, di quelle col letto a baldacchino, e i grandi comò. I lampadari in ferro battuto sono il dettaglio che, quegli ambienti, li definisce. In questa gallery troverete modelli tradizionali – da interno, da esterno, in ogni caso in puro ferro battuto – ma anche interessanti alternative. Troverete coloratissimi lampadari che interpretano in chiave ironica la tradizione dei lampadari in ferro battuto, ma anche alternative classiche, eleganti, senza tempo. Troverete sospensioni perfette per un ambiente classico, straordinarie in stanze moderne. Troverete la tradizione, il bianco, il nero, il beige. E troverete il colore, che passa attraverso un sorprendente blu elettrico. E voi? Cosa nei pensate dei (nuovi) lampadari in ferro battuto?