Lampada da genio

Quando si pensa all'illuminazione da interno, si tende sempre a considerare il lampadario come l'oggetto per eccellenza, l'unico in grado di distribuire luce in modo proporzionato in tutta la stanza. Pur esistendo oggetti che rappresentano pezzi di bravura di designer e progettisti, la scelta di soli lampadari alla lunga si rivela riduttiva e piatta.

Una valida alternativa é l'illuminazione ambiente tramite lampade da terra o da tavolo, tipi di luce tra il decorativo e il funzionale. Esistono lampade che se pur spente risultano gradevoli e affascinanti, in più, è risaputo che la luce soffusa in diversi punti riesce a creare un'atmosfera particolare in uno stesso ambiente. Qualora dovesse servire luce solo in un determinato punto, ecco lampade in grado di orientarsi per venire in aiuto alla concentrazione.

La figura professionale del lighting designer può offrire un efficiente supporto per la scelta e la disposizione delle sorgenti luminose all’interno della nostra abitazione.