A ciascuno il suo: 7 piccoli giardini da sogno

Se amiamo arredare la nostra casa con i vecchi mobili della nonna e i pezzi vintage scovati nei mercatini, vorremo di certo personalizzare anche il giardino con un raffinato tocco old style, come possiamo ammirare in questo esempio: un piccolo e delicato giardino di ispirazione retro, reso unico da un sapiente mix di aiuole in fiore e altre coltivate a orto, in un tripudio di forme, colori e profumi.

E' il giardino ideale per…

chi non sa resistere al fascino struggente e nostalgico dei vecchi giardini abbandonati.

Per crearlo basterà puntare su…

- piccole aiuole di surfinie, petunie, garofanini, bocche di leone e anemoni;

- cespugli di timo e lavanda selvatica;

- aiuole (o grandi fioriere in legno, come in questo esempio) coltivate con asparagi, lattuga, cavolfiori, cime di rapa a altri ortaggi a foglia larga, per un effetto rustico e naif.