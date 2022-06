Come aprire la casa all'estate… tutto l'anno!

L'estate è ormai iniziata e, anche se in molti attendono con ansia le ferie prenotate ad agosto, i weekend al mare, gli aperitivi all'aperto e le colazioni fugaci ma avvolte dal tepore del mattino, sono sicuramente una magra consolazione che aiuta ad affrontare le calde giornate lavorative col piede giusto. In attesa di poter vivere l'estate al massimo, quindi, ci accontentiamo della vita fuori casa (e fuori ufficio) che ci viene concessa alla sera durante la settimana e durante tutto il giorno nel weekend, cercando sempre di aggrapparci a tutta l'estate che c'è attorno a noi. Per fare sì che questo summer dream non termini con l'arrivo di settembre, poi, potrete sempre dare un tocco caldo ed estivo alla vostra casa, in modo da mantenere viva l'atmosfera dei mesi caldi dell'anno, anche quando fuori dalla finestra la neve imbiancherà tutto il paesaggio. Oggi quindi abbiamo scelto cinque immagini estive, per portare il caldo in casa tutto l'anno, anche a gennaio!