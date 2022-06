Il meglio della settimana

Tra i Pirenei, un vecchio rifugio per i pastori è stato trasformato in un appartamento moderno in piena regola. In questo libro delle idee potrete ammirare un design degli interni davvero sorprendente, con un esterno decisamente rustico. Un progetto che si pone come modello per la ristrutturazione di tutti quegli antichi casolari che si trovano nelle nostre campagne e che ormai sono caduti in disuso.