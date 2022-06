Le cucine con isola per open space

Tra le cucine con isola ci sono anche quelle che arredano e che sono utili come piani di lavoro in più, ma non vi sono installati altri apparecchi. Cioè non ci sono sul piano, né piani cottura, né lavabi. Quest'isola tutta bianca per esempio, viene usata come tavolo con sgabelli da una parte e come piano di appoggio per alcuni oggetti d'arredo: un bel vassoio in argento e il porta frutta. C'è spazio anche per un piatto con dei dolci o una torta. Lo possiamo considerare quasi come un passa vivande, ma oltre a questo, definisce lo spazio della cucina e quello della zona pranzo, vera e propria. E' molto raffinato. Guarda altre bellissime cucine.