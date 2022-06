Tutti i trucchi per fare il cambio di stagione senza problemi !

Il cambio di stagione è uno di quei lavori che si rimandano sempre; una pratica inevitabile da compiere in vista della nuova stagione, ma anche molto pesante e impegnativa. In alcuni momenti, però, diventa davvero indispensabile; a furia di rimandare si corre il rischio di ritrovarsi impreparati, senza più un capo da indossare. Per ovviare a ciò e non rendere questo momento particolarmente spiacevole e troppo impegnativo è importante l'organizzazione. Infatti saper riporre gli indumenti con criterio e ben suddivisi secondo una precisa logica faciliterà il compito e aiuterà ad ottenere dei risultati soddisfacenti. Di seguito alcuni suggerimenti per fare il cambio di stagione.