Come progettare un bagno in camera da letto in 6 step

Una volta prese le misure, si può passare alla fase creativa, ovvero il disegno! Pur non essendo esperti progettisti, potremmo serenamente cimentarci in una prima bozza di piano, in cui fissare i nostri desideri e le nostre idee. Con matita e righello alla mano, il contatto con la pratica potrà servirci per stabilire ciò che davvero non potrà mancare all'interno del nostro bagno in camera, e ciò di cui invece fare a meno, per motivi di spazio o di necessità. A tal proposito, a facilitarci il lavoro sarà proprio la carta da lucido: recuperando i primissimi piani della nostra camera da letto, utilizzati per la messa in opera e per la progettazione dell'area, e sovrapponendo la carta trasparente, potremo tracciare gli spazi aggiuntivi, con vari layout di prova, per verificare e valutare di primo acchito il potenziale risultato.